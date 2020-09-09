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MASKESiZ ÇIKMA!

Sarıkaya ilçesinde Hıfzısıhha Kurulu tarafından ‘Maske ve sosyal mesafeye uymayanlara cezai işlem uygulaması’ kararının alınıp, ilan edilmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı da tüm illere genelge gönderdi, sokakta maske takmayanlara yaptırım uygulanacak.

09 Eylül 2020 Çarşamba 00:13
MASKESiZ ÇIKMA!

COVİT-19 salgının zirve yaptığı Yozgat’ta yeni önlemler devreye sokulurken, İçişleri Bakanlığı da 81 ile gönderdiği genelgede maskesiz sokağa çıkılmasına yasak getirildi. Çıkanlar hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi. Yozgat’ta korona virüs ile ilgili ilk karar Sarıkaya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, kurul kararını sosyal medya hesabından yayınlayıp, vatandaşları uyardı. Başkan Açıkel, ‘’Alınan karara göre, bugünden itibaren ilçemizde maske takmayan, sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlarımıza cezai işlem uygulanacaktır. Alınan bütün tedbirlerin bizlerin sağlığı ve refahı için olduğunu unutmamak kaydıyla lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. İlk günde de söylediğimiz gibi; Hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir’’ ifadelerini kullandı. 
BAKANLIKTAN 
AÇIKLAMA

Sarıkaya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karın ardından, bu kez İçişleri Bakanlığı tarafından aynı yönde bir açıklamada bulunup, farklı önlemler ile kısıtlamaları içeren genelge Yozgat Valiliğine de ulaştı. Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulunun Tavsiye Kararı üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimat doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine ‘Covid-19 Tedbirleri’ konulu ek genelge gönderdi. Bakanlığın genelgesine göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunluluğu getirildi. Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü̈ sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmalarının büyük önem taşıdığı ifade edildi. 

MASKE ZORUNLU

Genelgede, farklı tarihlerde yayımlanan genelgeler ile belirli dezavantajlı gruplara yönelik veya kamuya açık bazı alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirildi. Şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapılarak, hangi durum ve şartlarda şehir içi toplu taşıma araçlarının ayakta yolcu alabileceğinin belirlenmesinin il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına verildiği hatırlatıldı. Yine lokanta restoran, kafe ve benzeri işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirildiği anımsatıldı. Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin, hastalığın yayılım hızının artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle, 81 ili kapsayacak kararlar alındı. Vali/kaymakamlarca belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek, mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç̧ teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak. 

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MASKESiZ ÇIKMA!
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