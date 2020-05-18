Maskesiz Caddeye çıkma!

YOZGAT şehir merkezinin en işlet caddesi Lise Caddesi’nin giriş-çıkışına polis barikatı kurularak, vatandaşın ateşi ölçüldü, maske uyarısı yapıldı. Tedbirlere uymayan bin 860 kişiye 2 milyon 634 bin 926 lira para cezası uygulandı. Ceza verilenlerden 413'ü 65 yaş üstü, 737'si 20 yaş altı kişilerden, 710'u ise sosyal mesafeye uymayanlardan oluştu. Ayrıca, emniyet ve jandarma ekipleri, 156 bin 632 araçta 249 bin 154 vatandaşa Kovid-19 kontrolü yaptı, şüpheli 2 bin 983 kişi hastanelere yönlendirildi.

Öte yandan, Yozgat şehir merkezinde korona virüsü ile mücadele çalışmalarında yeni bir uygulama devreye sokuldu. Lise Caddesi’nin giriş-çıkışı bariyerlerle kapatılarak, vatandaşların ateşleri ölçülüp, maskesi olmayanlar caddeye alınmadı. Caddeye girmek isteyen vatandaşlar maske kontrolünden geçirildi. Polis, vatandaşların ateşlerini ölçtükten sonra vatandaşlara uyarılarda bulundu.