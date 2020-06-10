Maskeli uyarı

SORGUN Belediyesi, normalleşme süresi ile birlikte çalışma ortamında maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi nedeniyle hem uyarılarda bulundu, hem de maske dağıtımı yaptı.

Sorgun Belediyesi Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci kapsamında çalışma ortamlarında maske takma zorunluluğunun açıklanmasının ardından ilçemizde bulunan resmi kurumlara kolonya ve maske desteğinde bulunduk’’ dedi.