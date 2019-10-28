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Maskeli hırsızlar yakalandı

YOZGAT’ta, farklı illerde 15 hırsızlık suçundan aranan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan maskeli 2 hırsız, marketten hırsızlık yapıp kaçarken tarlada yakalandı.

Maskeli hırsızlar yakalandı

YOZGAT’ta, farklı illerde 15 hırsızlık suçundan aranan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan maskeli 2 hırsız, marketten hırsızlık yapıp kaçarken tarlada yakalandı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Maskeli hırsızlar yakalandı

Yozgat Şehir Hastanesi yakınlarında, gece saatlerinde bir markete giren maskeli 2 hırsız, 20 bin lira değerinde sigara ile 7 bin lira parayı çalıp kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından tespit edilen aracı Çayıralan ilçe girişinde durdurdu. Araçtan inerek kaçmaya başlayan 31 yaşındaki iki zanlı, tarlada yakalandı.  Sahte kimlik kullanan şüphelilerin 15 hırsızlık suçundan arandığı, birinin 20, diğerinin 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tutuklandı. Hırsızların çaldığı para ve sigaralar market sahibine teslim edildi. Marketteki hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

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