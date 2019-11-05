Maskeli farkındalık

Akdağmadeni Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenleri Başak Taşkınsoy, Songül Cangül, Meftun Sağlam rehberliğinde bölüm öğrencileri tarafından hazırlanan maskeler takılarak, ‘Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım’ etkinliği yapıldı. Kaymakamlık Binası önünde gerçekleştirilen etkinliğe ilçe halkı da destek verdi. ‘Lösemili Çocuklar Haftası’ kapsamında, Lösemi Hastalığına karşı halkı bilinçlendirmek, tedavisi için erken teşhisin önemini vurgulamak, lösemili çocuklara zorlu yaşamlarında maddi, manevi destek olabilmek amacıyla düzenlenen etkinlik ilgi gördü. ‘Hepimizin böyle yararlı çalışmalara destek vermesiyle umudu hep birlikte büyütebiliriz. Lösemili çocuklarımız bizim gerçek kahramanlarımızdır. Biz de daima kahramanlarımızın yanındayız’ denildi.