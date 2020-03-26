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MASKELER YOZGAT’TAN

Yozgat'taki firma, Sağlık Bakanlığı için günde 300 bin tek kullanımlık maske üretiyor.

26 Mart 2020 Perşembe 03:25
MASKELER YOZGAT’TAN

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerde sağlık malzemeleri imalatı yapan Steril Life firması, Sağlık Bakanlığı için günde 300 bin maske üretiyor. Maske, bone, kep, hasta ve ziyaretçi önlüğü gibi tek kullanımlık sağlık malzemeleri imalatı yapan Steril Life firması, yeni tip korona virüs salgını sonrası talep patlaması yaşayınca, ek istihdam ve vardiya sayıları artırılarak talepler karşılanmaya çalışılıyor. Sağlık Bakanlığının isteği üzerine günde 300 bin tek kullanımlık maske üretilerek tesliminin yapıldığı firmada, işçiler yoğun mesai harcıyor. Firma sahibi Süleyman Doğan, Yozgat'ta 2009'dan beri üretim yaptıklarını ve ihracat ağırlıklı çalıştıklarını söyledi. Yeni tip korona virüs ortaya çıkmadan önce günlük 80 ila 100 bin maske ürettiklerini anlatan Doğan, "Koronavirüs salgının ortaya çıkmasıyla maskeye talepler arttı. Biz de çalışmalarımızı ona göre artırdık. Vardiya ve personel sayımızı artırdık, günlük 300 bin maske üretiyoruz. Yeni tip koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasıyla yurt dışından aldığımız siparişleri durdurduk, tüm üretimimizi Sağlık Bakanlığımıza gönderiyoruz. Özel firmaların yanı sıra sağlık kuruluşları, belediye, emniyet ve jandarma gibi kurumlardan da bize talep geliyor ancak Sağlık Bakanlığımızla yaptığımız anlaşmadan dolayı bu talepleri karşılayamıyoruz" dedi. Doğan, üretimi daha da artırmak için yatırım planlarının olduğunu dile getirerek, "6 ülkeye ihracatımız vardı, durdurduk. Aldığımız teminatları geri ödedik, her ülkenin kendi içindeki sağlık sorunlarından dolayı onlar da makul karşıladı. Tamamen ülkemiz için üretim yapıyoruz" ifadelerini kullandı. 

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MASKELER YOZGAT’TAN
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