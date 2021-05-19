Maskeler Yozgat’tan

YOZGAT il merkezinde yaklaşık bir yıl önce kurulan Strlmask Maske üretim tesisi, ‘Maskem dört kat hem güvenli hem de rahat’ sloganıyla, özellikle sağlık kuruluşlarının ‘kullan-at’ maske taleplerini karşılamaya çalışıyor. Covid19 salgınıyla birlikte yaşamımızın değişmeyen bir parçası haline gelen kullan-at maskelere olan talebin artması üzerine kuruluşunu tamamlayan firma, yurdun farklı bölgelerinden gelen maske taleplerine yanıt vermeye çalışıyor. Strlmask Maske Firması yöneticisi Nazlıhan Abaylı, tesiste kulak acıkmayan lastik, antibakteriyel kumaş, yüzde 98’e kadar geçirmez özelliği bulunan filtreli maske üretimi yaptıklarını söyledi. Yaklaşık bir yıldır aktif üretim yaptıklarını, günlük talebe göre üretimin 50 bin adete kadar çıkabildiğini kaydeden Abaylı, ‘’Üretimini yaptığımız maskeler filtreli, antibakteriyel kumaşlar ile maskeler üretiyoruz. Yozgat’ta da böyle bir açık olduğunu, özellikle pandemi sürecinde şehir dışından maske girişleri çok az olduğundan kendimiz de maske bulamadık. Bulamayınca da birkaç arkadaş üretim yapalım diye karar aldık, şuana kadar da devletten hiçbir destek almadık, öyle bir beklenti içerisine de girmedik’’ dedi. Asıl amaçlarının sağlık noktalarındaki maske ihtiyacını karşılamak olduğunu kaydeden Abaylı, ‘’Maskelerimizi insanların sağlıklı ulaşabileceği yerlere satmak istiyoruz. Kayseri’de, Yozgat’ta eczacılarımız var, Urfa’da bir ecza deposu ile çalışıyoruz, Bursa’ya gönderiyoruz. Ankara’da bizimle çalışan 2 tane medikal firmalar var, bunlar eczane kanallı firmalar, eczanelere dağıtım yapıyorlar, daha çok buraların talebini karşılıyoruz. Rekabet doğdukça kurumlardaki maske fiyatları da düşüyor. Ne zaman tek oldu maske fiyatları ihtiyaca göre fiyatlandırıldı, maalesef. Bizim en büyük sıkıntımız da buydu. 5 kişi aktif çalışıyor. Lastikleme dediğimiz kısmı var onlar için de evlere verdiğimiz durumlar oluyor. Talep çok olduğu zaman üretimimizi bu şekilde de arttıra biliyoruz. Bir maskenin tüm parçalarını dışarıdan tedarik edip tamamını Yozgat’ta üretebiliyoruz’’ diye konuştu. •İhsan Çelikkaya•