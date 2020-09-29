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Maskeler teslim edildi

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan maskeler sağlıkçılara teslim edildi.

29 Eylül 2020 Salı 00:18
Maskeler teslim edildi

Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yozgat Gençlik Merkezi tarafınadn üretimi yapılan maskeleri İl Sağlık Müdürlüğüne götürerek teslim etti. Sapmaz, ''Koronavirüs mücadelesinde fedakarca çalışan sağlıkçılarımız için yaptığımız siperlik maskeleri İl Sağlık Müdürlüğüne teslim ettik. Covit-19 salgınının başladrığı tarihten hemen sonra merkezimizde gönüllülerimiz tarafından maske yapımına başlandı. İhtiyaç duyulan maskeleri önce sağlık kuruluşlarımıza daha sonra da emniyet, jandarma gibi görevlerini sürdüren kurumlara teslim ettik. Çalışmalar devam ediyor'' dedi.

Son Güncelleme: 28.09.2020 17:20
Anahtar Kelimeler:
Maskeler Teslim Edildi
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