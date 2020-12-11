Maskeler teslim alındı

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçede ikametgah eden 30 kadına meslek edindirmek, aile bütçesine katkı sağlamak, girişimciliklerini artırmak, aynı zamanda toplum sağlığını korumak, salgının yayılımını, bulaşma riskini azaltmak amacıyla ücretsiz maske imkanı sağlamak amacıyla kurs açılması için geçtiğimiz ay protokol imzaladıklarını hatırlattı. Başkan Coşar, açılan kursta bugüne kadar koordinasyon içerisinde çalışarak, üretimine başlanılan tıbbi maskelerin Boğazlıyan Devlet Hastanesinde sterilize edilerek, kullanıma hazır hale getirildiğini bildirdi. Başkan Coşar, ‘’Hazır hale gelen toplamda 10 bin maskeyi Halk Eğitim Merkezi Müdürümüzden teslim alarak, vatandaşlarımıza ve kamu kurumlarımıza teslim ediyor, dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Üretim sürecine büyük emek veren ve özveri gösteren hanım kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyoruz’’ dedi.