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MASKEDE SORUN YOK!

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, korona virüsü tedbirleri kapsamında en fazla ihtiyaç duyulan sağlık malzemeleri konusunda Yozgat’ın şanslı bir il olduğunu, gerekli dezenfekte, kolonya ve maske konusunda herhangi bir sorunun bulunmadığını söyledi.

18 Nisan 2020 Cumartesi 01:39
MASKEDE SORUN YOK!

Vali Çakır, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde maske üretim tesisinin bulunduğunu, bunun da bir avantaj olduğunu kaydetti. Bu fabrikanın üretimini yaptığı maskeleri Sağlık Bakanlığına teslim ettiğini, kendilerinin de kontrolünü yaptıklarını bildirdi. Vali Çakır, Halk Eğitim Merkezleri ve Gençlik Merkezleri ile bazı belediyelerin de maske üretimi yaptığını, bu konuda bir sorunun yaşanmadığını, çalışan personele de maske dağıtımına başlanıldığını sözlerine ekledi.
YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezlerinde de maske ve siperlik üretimi devam ediyor. Yozgat Gençlik Merkezi’nde üç bini bulan üretimde hazırlanan siperlikler, Sağlık, Emniyet, Jandarma ile personeli ile vefa destek grubuna teslim edildi. Üretilen siperlikler sadece resmi kurumlara veriliyor. Gençlik liderleri ve gönüllü gençler ile birlikte yapılan siperlikler öncelikle sağlık çalışanlarının talepleri karşılanıyor. 
YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, Hizmet Binasına işlemlerini gerçekleştirmek için gelen vatandaşlara, sosyal mesafe uyarılarında bulunarak el dezenfektanları hediye etti. Başkan Köse, ‘’Değerli hemşehrilerim; Kendi sağlığınız ve ailenizin sağlığı için lütfen zorunlu olmadıkça evlerinizden ayrılmayın. Biz sizler için özveri ile çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.
YENİFAKILI ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında Halk Eğitim Merkezinde öğretmenler öncülüğünde gönüllü kursiyerler tarafından koruyucu maske üretimine başlandığı kaydedildi.
ÇEKEREK Halk Eğitim Merkezi tarafından usta öğretici Seher Taşgın ve Serpil Dalarslan gözetiminde, gönüllü kursiyerler tarafından günlük yaklaşık 100 adet maske üretimine başlandı. Çok yakın zamanda bu sayının 4 katına çıkarılacağı bildirildi.

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MASKEDE SORUN YOK!
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