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Maskede sorun yok

Saraykent Belediyesi tarafından ilçe halkına süreç içerisinde 10 bin maske dağıtımı yapıldı.

03 Haziran 2020 Çarşamba 01:35
Maskede sorun yok

SARAYKENT Belediyesi, korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında 10 bin civarında maske dağıtımı yaptı. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, tüm dünyayı etkisi altına alan, birçok insanın ölümüne neden olan korona virüs ile alakalı ilçede gereken her şeyi ellerinden geldiği kadar yaptıklarını söyledi. İlçede yaklaşık 10 bin civarında maske dağıttıklarının altını çizen Öçal, ‘’65 Yaş üstü ve kronik hastalığı olan insanlarımızı ev ev ziyaret ettik, maske götürdük, hem de ihtiyaçları neyse onları karşıladık. İhtiyaç sahibi ailelerin mobilya, buzdolabı gibi ihtiyaçlarını da karşıladık. İnsanlar evinden çıkmasın ve az da olsa destek sağlamak amacıyla diye 14 bin kişiye ekmek dağıttık. 700 kişiye gıda paketi dağıttık. İçerisinde yaklaşık 250 lira değerinde gıda malzemesi bulunuyordu. Halen dağıtmaya da devam ediyoruz. Birkaç vatandaşımızın evinin çatısı, duvarı ve boyası ile alakalı olarak bazı sıkıntıları vardı onları giderdik. Pazarımızı kontrol altına almaya çalıştık. Pazara gelen insanlarımızın dezenfektanlarını ve maskelerini biz tedarik ettik. 10 maske dağıtımı yaptık. Köylerde sıkıntılı olan insanlara ulaşarak onların sıkıntılarını giderdik. İş yerlerini ve resmi kurumlarımızı ilaçlattık. Korana virüs döneminde ne yapmamız gerekiyorsa elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık’’ dedi. 

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Maskede Sorun Yok
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