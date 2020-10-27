Maske ve kitap dağıtıldı

YOZGAT il genelindeki tüm camilerde, Mevlidi Nebi haftası kapsamında maske ve kitap dağıtımı yapıldı. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Çapanoğlu Büyük Cami’nde cemaate maske ve kitap dağıtırken, 28 Ekim 2020 Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece Hz. Peygamber (sav) Efendimizin dünyayı şereflendirdiği gecenin yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Müftü Sezik, ‘’Bu münasebetle dün itibariyle Mevlid-i Nebi Haftası başlamış olacaktır. Peygamberimizin (sav) dünyayı şereflendirdiği günden itibaren insanlığın dünyası aydınlanmış, insanlar doğruyu yanlışı öğrenmişler, hak ve hukuk insanlığın gündemini meşgul etmeye başlamıştır’’ dedi. Müftü Sezik, özellikle dünyanın insani, ahlaki ve dini değerlerini kaybettiği adeta insanlıktan çıktığı günümüzde O yüce Peygamberin sünnetlerinin ihya edilmesine, O’nun getirdiği öğretilere toplum olarak ne kadar da çok ihtiyacımızın bulunduğuna dikkat çekti. Müftü Sezik, ‘’Ne kadar çok muhtacız O’nun bize öğrettiği güzel ahlaka. Aile için olduğu kadar toplum için de her çocuk bir değerdir. Hakları, ihtiyaçları, yetenekleri ve potansiyeli ile her çocuk, toplumun geleceğini inşa edecek yapı taşı olarak özenle korunmalı ve yetiştirilmelidir. Unutulmamalıdır ki çocuğa verilen emek, aslında toplumun geleceğine yapılan yatırımdır. Günümüz dünyasında maalesef pek çok çocuk, barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi en temel haklarından mahrum kalmakta; taşıyamayacakları bedensel ve duygusal yükler altında ezilmektedir. İnsanlığın geleceği olan çocuklar, zulüm ve vahşetin, savaş ve şiddetin karanlığında yok olmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımız insanımız için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, bu konuda toplumsal bilince ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul etmektedir. Bu sene de Mevlid-i Nebi Haftası’nda ‘Peygamberimiz ve Çocuk’ konusunun ele alınması kararlaştırılmıştır. İl Müftülüğü olarak hafta süresince gerçekleştireceğimiz etkinliklerde salgın hastalıkla mücadele kapsamında alınan tedbirlere titizlikle riayet edilerek planladığımız programlarımızda söz konusu tema işlenecektir’’ diye konuştu. Müftü Sezik, bu seneki programların geçen senelerdeki gibi kalabalık ortamlarda panel, konferans şeklinde değil daha çok sosyal medya, yerel basın ve tv programları şeklinde olacağının da altını çizdi.