Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1144
ALTIN
495.128
DOLAR
8.0690
STERLİN
10.5352
EURO
9.5402

Maske ve kitap dağıtıldı

Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat şubesince Mevlidi Nebi haftası dolayısıyla tüm camilerde maske ve kitap dağıtımında bulunuldu.

27 Ekim 2020 Salı 00:00
Maske ve kitap dağıtıldı

YOZGAT il genelindeki tüm camilerde, Mevlidi Nebi haftası kapsamında maske ve kitap dağıtımı yapıldı. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Çapanoğlu Büyük Cami’nde cemaate maske ve kitap dağıtırken, 28 Ekim 2020 Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece Hz. Peygamber (sav) Efendimizin dünyayı şereflendirdiği gecenin yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Müftü Sezik, ‘’Bu münasebetle dün itibariyle Mevlid-i Nebi Haftası başlamış olacaktır. Peygamberimizin (sav) dünyayı şereflendirdiği günden itibaren insanlığın dünyası aydınlanmış, insanlar doğruyu yanlışı öğrenmişler, hak ve hukuk insanlığın gündemini meşgul etmeye başlamıştır’’ dedi. Müftü Sezik, özellikle dünyanın insani, ahlaki ve dini değerlerini kaybettiği adeta insanlıktan çıktığı günümüzde O yüce Peygamberin sünnetlerinin ihya edilmesine, O’nun getirdiği öğretilere toplum olarak ne kadar da çok ihtiyacımızın bulunduğuna dikkat çekti. Müftü Sezik, ‘’Ne kadar çok muhtacız O’nun bize öğrettiği güzel ahlaka. Aile için olduğu kadar toplum için de her çocuk bir değerdir. Hakları, ihtiyaçları, yetenekleri ve potansiyeli ile her çocuk, toplumun geleceğini inşa edecek yapı taşı olarak özenle korunmalı ve yetiştirilmelidir. Unutulmamalıdır ki çocuğa verilen emek, aslında toplumun geleceğine yapılan yatırımdır. Günümüz dünyasında maalesef pek çok çocuk, barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi en temel haklarından mahrum kalmakta; taşıyamayacakları bedensel ve duygusal yükler altında ezilmektedir. İnsanlığın geleceği olan çocuklar, zulüm ve vahşetin, savaş ve şiddetin karanlığında yok olmaktadır.  Diyanet İşleri Başkanlığımız insanımız için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, bu konuda toplumsal bilince ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul etmektedir. Bu sene de Mevlid-i Nebi Haftası’nda  ‘Peygamberimiz ve Çocuk’ konusunun ele alınması kararlaştırılmıştır. İl Müftülüğü olarak hafta süresince gerçekleştireceğimiz etkinliklerde salgın hastalıkla mücadele kapsamında alınan tedbirlere titizlikle riayet edilerek planladığımız programlarımızda söz konusu tema işlenecektir’’ diye konuştu. Müftü Sezik, bu seneki programların geçen senelerdeki gibi kalabalık ortamlarda panel, konferans şeklinde değil daha çok sosyal medya, yerel basın ve tv programları şeklinde olacağının da altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
Maske Ve Kitap Dağıtıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇiFT TIRNAKLI SAYISI AZALDI
ÇiFT TIRNAKLI SAYISI AZALDI
Vali Polat, gazetecileri ağırladı
Vali Polat, gazetecileri ağırladı
DEAŞ operasyonu
DEAŞ operasyonu
YEMEK YERiNE FiDAN
YEMEK YERiNE FiDAN
Engellilere yüz yüze eğitim
Engellilere yüz yüze eğitim
YAŞADIKLARINI ANLATTI
YAŞADIKLARINI ANLATTI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim