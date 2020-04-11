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MASKE ÜRETiMiNE DEVAM

KORONA virüsle mücadele eden sağlık personellerine destek olmak amacıyla Yozgat’ta maske ve siperlik üretimi artırıldı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 03:07
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MASKE ÜRETiMiNE DEVAM

Merkez Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi tarafından 3 boyutlu yazıcı ile evde üretilen Yüz Siperliğinin basımı hızlandı. Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından plastik döküm ile Yüz Siperliği yapımına başlandı. Saatte 120 adet basım kapasitesine sahip üretim bandında üretilen bin 650 adet Yüz Siperliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ayrıca, Akdağmadeni, Boğazlıyan ve Sorgun ilçelerimizde üretilen 500 adet yüz koruyucu siperlikli maskeler ilçe sağlık müdürlüklerine teslim edildi. 
SORGUN Bahçeşehir Koleji Kampüsü ve Kodluyoruz ekibi, yeni tip korona virüsle  mücadele eden sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla siperlikli maske üretimine başlandı. Üretilen maskeler, sağlık çalışanlarına verileceği bildirildi. 3D yazıcılarıyla üretime başlanan ve piyasa değeri 50 ile 60 lira olan maskeler, 2-3 liraya mal olduğu kaydedildi. Günde 100 adet üretilen maskeler, korona virüsün yayılmasını engellemek için büyük fedakarlıklar yapan sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak verileceği bildirildi. 
BOĞAZLIYAN Bilim ve Sanat Merkezi, 3D yazıcı ile ürettiği siperlik maskeleri Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Yenifakılı İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Ülke olarak evlerde olduğumuz bu dönemde fedakarca çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için maske üretiminin devam edeceği kaydedildi. 
SORGUN Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İbrahim Karslıoğlu tarafından CNC'de sağlık çalışanları için iki farklı çeşit üretilen siperlikten ilk etapta 55 adedi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi sağlık çalışanları tarafından kullanılmak üzere Rektörlük Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen’e teslim edildi. Daha önce Yozgat Şehir Hastanesi ve Sorgun Devlet Hastanesi çalışanları için belli sayıda siperlik üretimi yapıldığı, talepler ölçüsünde günlük 200 civarında siperlik üretilebileceği ifade edildi.
SARIKAYA ilçesinde Şehit Suat Akıncı Halk Eğitim Merkezinde görevli giyim ve dikiş usta öğretici öğretmenler, bayan kursiyerlerin de evden verdikleri destek maske üretimine başlanıldı. 
AYDINCIK Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde ‘Gönüllü Maske’ dikimine başlandı. Dikimi yapılan maskeler dezenfekte işleminden sonra paketlenip kullanıma hazır hale getirilip, sağlık ve güvenlik çalışanlarına verilecek. •HABER: SEYFETTİN SAĞLAM•

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MASKE URETiMiNE DEVAM
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