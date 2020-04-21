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Maske üretimi

Akdağmadeni ilçesinde ‘Biz bize yeteriz’ kampanyası kapsamında maske üretimine başlandı.

21 Nisan 2020 Salı 00:18
Maske üretimi

AKDAĞMADENİ ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında, Halk Eğitim Merkezi’nde maske üretimine başlanıldı. ‘Biz bize yeteriz’ kampanyası kapsamında üretilen maskeler, sağlık çalışanları, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlara dağıtımının yapıldığı kaydedildi. Cerrahi maske yapımında kullanılan malzeme, Kaymakam Ahmet Çoşkun ve iş adamı Feridun Doştan tarafından temin edildi. Maske üretiminin evlerde, gönüllü kadınlar, usta öğreticiler, dikiş nakış öğretmenleri, Halk Eğitimi Merkezi müdür ve müdür yardımcıları tarafından yapıldığı bildirildi. Üretilen maskelerin Akdağmadeni Devlet Hastanesi’nde sterilize edildikten sonra, kullanıma hazır hale geleceği bildirildi.

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Maske üretimi
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