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MASKE ÜRETiMi ARTTI

YOZGAT il genelinde bir çok kurum, kuruluş sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu koruyucu maske üretimine yöneldi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 03:31
MASKE ÜRETiMi ARTTI

SORGUN ilçesinin Bahadın Belediyesi, halkın sağlığını korumak amaçlı, Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden gelen hoca eşliğinde, maske üretimine başladı.  Bahadın Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, maske üretimine kadınların da destek verdiğini söyledi. Bozdemir, ‘’Üretimin devamlılığının sağlanması için yeterli makine, ekipman ve malzeme alımında sıkıntı yaşamaktayız. Valimiz, Kaymakamımız, işadamlarımız ve duyarlı Bahadınlıların desteğiyle bu zorlukları aşarak daha çok kişiye hizmet götürmeyi amaçlıyoruz. Tüm bu zorluklara rağmen Kasaba halkının şu anki ihtiyacını karşılayacak kadar üretim yapıldı. Kolonya ve dezenfektan üretmeye başlıyoruz. Bahadın yine farkını ortaya koyarak kadınlarıyla üretmeye devam ediyor. Ürettikçe paylaşacağız, paylaştıkça çoğalacağız’’ dedi.
YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde başlatılan maske üretimi devam ediyor. Korona virüsle mücadele kapsamında Gençlik Merkezi çalışanları tarafından üretimi yapılan 600 koruyucu maske Sağlık İl Müdürlüğüne teslim edildi. Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, "Türkiye'deki tüm gençlik merkezlerinde siperli yüz maskesi üretimi yapılıyor. Günde 2-3 saat çalışıyoruz’’ diye konuştu. 
AKDAĞMADENİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Robotik kodlama atölyesinde de maske üretimi yapılıyor. Atölyede, Nene Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Bayram Kaplan, Namık Kemal İlkokulu Rehber Öğretmeni Yasemin Kaplan, Atatürk İmam Hatip Ortaokulu Bilgisayar Öğretmeni Recep Ata tarafından üretilen Koruyucu Yüz Siperleri ilçedeki Devlet Hastanesi’ne teslim edildi. 

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MASKE ÜRETiMi ARTTI
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