ÇAYIRALAN Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde tıbbi maske üretimi devam ediyor. Yapılan maskeler dezenfekte edilerek sağlık kurumlarına, kamu binalarına dağıtılıyor. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne yaptığı ziyaretle gönüllü çalışan kişilere teşekkür etti. Bozdağ, ‘’Bu süreci bu dayanışma ve gönüllü yapılan çalışmalar ile Milletçe el ele dünyadaki bir-çok Ülkeden daha rahat atlatabileceğiz. Herkese teşekkür ederim’’ dedi.