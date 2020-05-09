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Maske üretimi

Sarıkaya Halk Eğitim Merkezi tarafından üretimi yapılan tıbbi maskeler sağlık kuruluşlarına teslim edildi.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 01:15
Maske üretimi

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şehit Suat Akıncı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde maske üretimi yapan usta öğretici ve gönüllü kursiyerleri ziyaret etti. Yoldaş, maske üretimi yapılan alanda incelemelerde bulunarak, ülke olarak zor günlerden geçtiğimizi, birlik ve beraberliğimizle bu salgının üstesinden geleceğimizi söyledi. Yoldaş, ‘’Öğretmenlerimiz ve kursiyerlerimiz gönüllülük esasına göre, kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyacına karşılamak, vatandaşlarımıza verilmek üzere ürettikleri maskeden dolayı Halk Eğitim Müdürü, usta öğretici ve gönüllü kursiyerlere teşekkür ederim’’ dedi. Merkez bünyesinde oluşturulan atölyede, öğretmenler, kursiyerler, gönüllü bayanlardan oluşan 12 kişilik ekip ile günde 500 adet maske üretiminin yapıldığı, üretilen maskelerin başta İlçe Devlet Hastanesi olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına, ihtiyacı bulunan vatandaşlara dağıtımının devam ettiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Maske üretimi
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