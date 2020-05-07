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Maske üretimi

Sorgun Halk Eğitim Merkezi’nde üretilen 100 bin maske Kaymakamlığa teslim edildi.

07 Mayıs 2020 Perşembe 23:51
Maske üretimi

SORGUN Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) üretilen 100 bin maske kaymakamlığa teslim edildi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, malzemeleri kaymakamlık tarafından temin edilen ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde görevli usta öğreticiler tarafından dikilen maskeleri kaymakamlığa teslim ettiklerini söyledi. Kaya, ilçede maske sıkıntısını gidermek amacıyla yaptırılan maskelerin vatandaşlara dağıtıldığını ifade etti. Kaya, "Kaymakamlığımız tarafından yaptırılan maskeler, İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından köy ve mahalle muhtarlıklarına ihtiyaçları kadar dağıtılıyor. Bugüne kadar kurumlarımızda 100 bin maske yapılarak kaymakamlığımıza teslim edildi. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaya, ayrıca Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından da ihtiyaç sahibi ailelere maske dağıtımı yapıldığı ifade etti.

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Maske üretimi
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