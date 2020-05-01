ÇAYIRALAN Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde başlatılan tıbbi maske üretimi devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüsle mücadele kapsamında Çayıralan ilçesinde de sürecin en iyi şekilde yürütülmesi için karıncanın ateşe su taşıması misali 7 gönüllü bayan harekete geçti. Bayanlar, koruyucu maske dikiminde, silikon işlemlerinde, vatandaşlara dağıtılmak üzere maske yapımını vatandaşlık görevi olarak addederek gerçekleştirmeye devam ediyor.