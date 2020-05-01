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Maske üretimi

Çayıralan Halk Eğitim Merkezi maske üretimini sürdürüyor.

01 Mayıs 2020 Cuma 00:32
Maske üretimi

ÇAYIRALAN Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde başlatılan tıbbi maske üretimi devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüsle mücadele kapsamında Çayıralan ilçesinde de sürecin en iyi şekilde yürütülmesi için karıncanın ateşe su taşıması misali 7 gönüllü bayan harekete geçti. Bayanlar, koruyucu maske dikiminde,  silikon işlemlerinde, vatandaşlara dağıtılmak üzere maske yapımını vatandaşlık görevi olarak addederek gerçekleştirmeye devam ediyor.

Son Güncelleme: 01.05.2020 00:42
Anahtar Kelimeler:
Maske üretimi
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