Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100707
ALTIN
382.867
DOLAR
6.9906
STERLİN
8.6796
EURO
7.5722

Maske üretimi

Boğazlıyan Halk Eğitim Merkezi'nde 5 bin maske üretildi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 01:55
Maske üretimi

BOĞAZLIYAN Halk Eğitim Merkezi'nde üretilen 5 bin maske sağlık kuruluşlarına teslim edildi. Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, yeni tip korona virüs  ile mücadele kapsamında Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde gönüllüler tarafından maske üretiminin sürdüğünü söyledi. Şimşek, tek kullanımlık maskelerin dışında  Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM)  yüz koruyucu siperlikleri de üretildiğini ifade ederek, "Yüz siperliklerini ihtiyacı olan emniyet ekiplerimize ulaştırıyoruz. Halk Eğitim Merkezi personeli ve gönüllülerimiz tarafından üretilen 5 bin maskeye de sağlık kuruluşlarımıza teslim ettik. İnşallah bu zorlu süreci hep beraber atlatacağız" dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Maske üretimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TASARRUFLU UYGULAMA
TASARRUFLU UYGULAMA
Şeker, hububat da alacak
Şeker, hububat da alacak
Hemşehrilerin buluşması
Hemşehrilerin buluşması
Yozgatlılardan tam destek
Yozgatlılardan tam destek
LAVANTA KOKULU BARAJ
LAVANTA KOKULU BARAJ
Gıda yardımı
Gıda yardımı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim