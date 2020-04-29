Maske üretimi

BOĞAZLIYAN Halk Eğitim Merkezi'nde üretilen 5 bin maske sağlık kuruluşlarına teslim edildi. Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde gönüllüler tarafından maske üretiminin sürdüğünü söyledi. Şimşek, tek kullanımlık maskelerin dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) yüz koruyucu siperlikleri de üretildiğini ifade ederek, "Yüz siperliklerini ihtiyacı olan emniyet ekiplerimize ulaştırıyoruz. Halk Eğitim Merkezi personeli ve gönüllülerimiz tarafından üretilen 5 bin maskeye de sağlık kuruluşlarımıza teslim ettik. İnşallah bu zorlu süreci hep beraber atlatacağız" dedi.