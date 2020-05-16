MASKE FABRiKASI KURULDU

KORONA Virüs ile mücadele kapsamında en çok ihtiyaç duyulan ürünler arasında ilk sırada yer alan tıbbi koruyucu maskeye talebi karşılamak amacıyla Çayıralan ilçesinde özel sektör yatırım çalışmalarını tamamladı. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, belediyeye ait sanayi sitesinde bulunan binayı tesisin kurulması amacıyla kiraya verdiklerini hatırlatarak, işletme yöneticileriyle görüştü, tesisi gezip, bilgi aldı. Başkan Codar, ilçeye kazandırdıkları özel teşebbüse ait maske üretim tesisinin günlük 120 bin üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Başkan Codar, üretim kapasitesi ilerleyen zaman içerisinde günlük 300 bine ulaşacağını vurgulayarak, ‘’İsrail, Fransa, Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine ihracat yapacak olan firma, vergi yönünden mükellef olarak ilçemizin Mal Müdürlüğüne bağlı olması nedeniyle, vergisini burada ödeyerek, ekonomiye katkı sağlayacaktır. Şu ana kadar ilçemizde bu iş kolu için 850 bin liralık yatırım yapılmıştır. Yılsonunda bu tutarın 2 milyon liraya ulaşması planlanmaktadır’’ dedi. Başkan Codar, önümüzdeki günlerde istihdam sayısını artırıp, tek kullanımlık önlük, steril, bone, cerrahi maske üretimi yapılacak olan tesiste, uzun vadede ise çanta üretiminin yapılacağını ifade etti.