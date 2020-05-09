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Maske desteği

Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, Şefaatli ilçesine maske desteğinde bulundu.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 01:08
Maske desteği

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, Şefaatli CHP İlçe Başkanlığına, ilçe halkına dağıtılmak üzere maske desteğinde bulundu. CHP İlçe Başkanı Ali Bektaş, partililerle birlikte esnafa maskelerin dağıtımını yaptı. Bektaş, ‘’Çarşıya çıktınız maskeniz mi yok? Lütfen çekinmeyin bize ulaşın size maskenizi ücretsiz olarak ulaştıralım. Eczanelerde sıra beklemek yok. Başvuru yapmanıza gerek yok. Maske satın almanıza hiç gerek yok. Biz ihtiyacı olan herkesin yanındayız!’’ diye çağrıda bulundu. 

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Maske Desteği
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