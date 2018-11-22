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Masal anlatma yarışması

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sahne sanatları etkinlikleri kapsamında ilçede "Sarıkaya Masal Gibi" konulu masal anlatma ve canlandırma yarışması düzenledi.

Masal anlatma yarışması

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sahne sanatları etkinlikleri kapsamında ilçede "Sarıkaya Masal Gibi" konulu masal anlatma ve canlandırma yarışması düzenledi.

22 Kasım 2018 Perşembe 06:02
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Masal anlatma yarışması

Sarızeybek Şehit Yılmaz Gündüz salonunda ilkokullar arasında düzenlenen yarışmada, grup halinde öğrenciler Sarıkaya'yı en güzel şekilde anlatmak için çaba sarf etti. Yarışma sonunda Namık Kemal İlkokulu birinci, Şehit Metin Arslan ilkokulu ikinci, Kadılı Cumhuriyet ilkokulu üçüncü oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, yarışmayla amaçlarının çocuklara masal okuma alışkanlığını kazandırmak ve bu sayede de okumayı teşvik etmek olduğunu söyledi. Düzenlenen programa Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Taşdemir, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Masal Anlatma Yarışması
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