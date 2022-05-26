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Masada Yozgat var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay’ın ev sahipliğinde, Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı’nın katılımı ile toplantı yapıldı.

26 Mayıs 2022 Perşembe 00:59
Masada Yozgat var

Yozgat’a yapılan, yapılacak olan çalışmaların ele alındığı toplantıda Yozgat’ın geniş çaplı olarak masaya yatırıldığı öğrenildi. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın ev sahipliğinde Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanımız Celal Köse ve İl Genel Meclis Başkanımız İskender Nazlı'nın katılımlarıyla Yozgat'ımız da yapımı devam eden, yapılması planlanan projeleri görüştük. Bu verimli toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen kıymetli büyüklerimize teşekkür ederim. İlimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederim’’ dedi. 
•Mustafa Babayiğit•

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Masada Yozgat Var
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