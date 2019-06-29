Masa başında tatbikat

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Afet Birimi tarafından, Yozgat’ta meydana gelebilecek afetlere karşı önceden önlem almak, afetlere karşı hazırlık yapmak, personeli bilgilendirmek amacıyla düzenlenen tatbikat verimli geçti. Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tatbikatta, Hastane Afet Planı kapsamında deprem konulu masa başı tatbikatı üniversite personeli yer aldı.