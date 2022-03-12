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Mart kapıdan baktırdı

Yozgat'ta son günlerde etkisini arttırarak devam eden kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

12 Mart 2022 Cumartesi 00:42
Mart kapıdan baktırdı

Geçtiğimiz günlerde cemrenin toprağa düşmesi ile birlikte hava sıcaklıklarının artması beklenirken biran da bastıran kar yağışı ve soğuk hava ‘Mart kapıdan baktırır, kazama kürek yaktırır’ dedirtti. Yozgat’ta soğuk hava ve karın etkisi ile okullar tatil edilirken, il genelinde Belediye ekipleri ile özel idare ekipleri hummalı bir şekilde karla mücadele çalışmalarına başladı. Önceki gün gece başlayan kar kenti beyaza bürürken, belediye ve Karayolları ekipleri yollarda tuzlama ve kar küreme, kaldırımlarda da kar temizleme çalışması yaptı. 
EĞİTİME BİR GÜN 
ARA VERİLDİ
Öte yandan Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde etkili olması beklenen kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle 11 Mart Cuma günü ilimiz genelinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, engelli, hamile ve 60 yaş üstü kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. 

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