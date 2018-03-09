Marşımızı okudular

Yarışmada beş kişiden oluşan jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda İlkokullarda Saraykent İlkokulu´ndan Kübra Akoğlu birinci, Ozan Şehit Necati Binekçi İlkokulu´ndan Mücahit Efe Yaşar ikinci, Çiçekli Fatma Ali İçen İlkokulu´ndan Gülşen Avcı üçüncü oldu. Ortaokullarda Marziye İbrahim Ertek Ortaokulu´ndan Sude Mutlu birinci, Ozan Şehit Necati Binekçi Ortaokulu´ndan Dilek Güler, Çiçekli Fatma Ali İçen Ortaokulu´ndan Huri Atik üçüncülükle yetindi. Yarışmada dereceye giren ve giremeyen tüm öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.