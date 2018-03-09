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Marşımızı okudular

SARAYKENT ilçesinde Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı çeşitli elemeler sonucunda kabul edilen İstiklal Marşımızın Kabulü münasebeti ile düzenlenen etkinlikte, öğrenciler marşımızı en güzel okuyabilmek için yarıştı.

Marşımızı okudular

SARAYKENT ilçesinde Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı çeşitli elemeler sonucunda kabul edilen İstiklal Marşımızın Kabulü münasebeti ile düzenlenen etkinlikte, öğrenciler marşımızı en güzel okuyabilmek için yarıştı.

09 Mart 2018 Cuma 07:00
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Marşımızı okudular

Yarışmada beş kişiden oluşan jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda İlkokullarda Saraykent İlkokulu´ndan Kübra Akoğlu birinci, Ozan Şehit Necati Binekçi İlkokulu´ndan Mücahit Efe Yaşar ikinci, Çiçekli Fatma Ali İçen İlkokulu´ndan Gülşen Avcı üçüncü oldu. Ortaokullarda Marziye İbrahim Ertek Ortaokulu´ndan Sude Mutlu birinci, Ozan Şehit Necati Binekçi Ortaokulu´ndan Dilek Güler, Çiçekli Fatma Ali İçen Ortaokulu´ndan Huri Atik üçüncülükle yetindi.  Yarışmada dereceye giren ve giremeyen tüm öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

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