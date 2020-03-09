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Marşımızı ezbere okudular

BOĞAZLIYAN ve Şefaatli ilçesinde İstiklal Marşı'nı Ezbere En Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

09 Mart 2020 Pazartesi 03:07
Marşımızı ezbere okudular

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikler ilgi gördü. Boğazlıyan ilçesinde yapılan yarışmada Şehit Lokman Darğın İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Elçin Baran, liselerde ise Boğazlıyan Anadolu Lisesi öğrencisi Zümrüt Ünal birinci oldu. Şefaatli ilçesinde ise, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği kapsamında İlkokul, Ortaokul ve Liseler arası İstiklal Marşını güzel okuma yarışması düzenlendi. 

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Marşımızı Ezbere Okudular
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