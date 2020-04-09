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Market ve şarküteriler denetlendi

SORGUN İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri market ve şarküterilerde denetim yaptı.

09 Nisan 2020 Perşembe 23:29
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Market ve şarküteriler denetlendi

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, Bakanlık talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerin daha sık yapılacağını söyledi. Canbolat, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında halkın sağlığını korumak amacıyla denetimlere ağırlık verildiğini belirterek, "Gıda mühendislerimizle belediye zabıta ekipleri eşliğinde ilçemizde gıda üzerine hizmet veren iş yerlerini denetliyoruz. Denetimlerde çalışan personelin maske takıp takmadığı, iş yerinin hijyeni, müşterilerin yasaklara riayet edip etmediği, satılan ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol ediliyor" dedi.

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Market Ve şarküteriler Denetlendi
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