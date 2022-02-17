Market kullanılamaz hale geldi

Gece saatlerinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sırasında marketin üzerinde bulunan apartmanda oturan vatandaşlarda sokağa döküldü. Alınan bilgiye göre, Şeyh Osman Mahallesi'ndeki marketten duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makinesi ile marketin kepengini kırarak yangına müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Markette hasar oluştu. Markette oluşan hasarın yapılacak olan tespit çalışmasından sonra belli olacağı, ancak zararın büyük olduğu bildirildi.

VALİ POLAT’TA İNCELEDİ

Yozgat’ta bir markette elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangın sonrasında market kullanılmaz hale gelirken Yozgat Valisi Ziya Polat’ta olay yerine giderek markette incelemelerde bulundu. Vali Ziya Polat, gece saatlerinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında zarar gören markette incelemelerde bulunarak iş yeri sahiplerinden bilgi alıp geçmiş olsun dileklerini iletti.