Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Market kullanılamaz hale geldi

Yozgat’ta bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

17 Şubat 2022 Perşembe 00:35
Market kullanılamaz hale geldi

Gece saatlerinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sırasında marketin üzerinde bulunan apartmanda oturan vatandaşlarda sokağa döküldü. Alınan bilgiye göre, Şeyh Osman Mahallesi'ndeki marketten duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makinesi ile marketin kepengini kırarak yangına müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Markette hasar oluştu. Markette oluşan hasarın yapılacak olan tespit çalışmasından sonra belli olacağı, ancak zararın büyük olduğu bildirildi.
VALİ POLAT’TA İNCELEDİ
Yozgat’ta bir markette elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangın sonrasında market kullanılmaz hale gelirken Yozgat Valisi Ziya Polat’ta olay yerine giderek markette incelemelerde bulundu. Vali Ziya Polat, gece saatlerinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında zarar gören markette incelemelerde bulunarak iş yeri sahiplerinden bilgi alıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anahtar Kelimeler:
Market Kullanılamaz Hale GeldiYozgatIlerigazetesişubatPerşembeHaberYozgatvaliliğiZiyaPolatMarketYangınItfaiyeEkipleriSöndürüldüMaddiHasarElektrikKontağıApartmanVatandaşlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi liseye müzik sınıfı
Tarihi liseye müzik sınıfı
Çiçek’i de unutmadılar
Çiçek’i de unutmadılar
Varank’a Yozgatlı ziyareti
Varank’a Yozgatlı ziyareti
BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
BAŞVURU SAYISI 12 BİNE YAKIN
BAŞVURU SAYISI 12 BİNE YAKIN
Arabaşı gecesi
Arabaşı gecesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim