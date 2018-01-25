MARKALAŞIYORUZ

Yozgat ekonomisine ciddi girdi sağlaması beklenilen Salep Akdağmadeni ilçesinde, Lavanta ise Çayıralan’da marka yapılıp, bölge insanının ekonomik yönden güçlenmesini destekleyecek. Yozgat’ta yürütülen tıbbi aromatik bitkilerden lavanta ve salep yetiştiriciliği projesi kapsamında oluşturulan alanlarda dikimi yapılan bitkilerin gelişimlerinin olumlu olduğu kaydedildi.

Akdağmadeni ilçesinde doğal olarak yetişen, ancak yanlış uygulamalardan dolayı nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan salep bitkisi, belediye tarafından hazırlanan proje doğrultusunda mali yönden verilen destekle tesis edilen bahçede kültüre alındı. Çok pahalı bir bitki olan salebin gıdalarda doğal kıvam artırıcı olarak kullanıldığı, kuru tozunun fiyatının 300-400 lira arasında alıcı bulduğu ifade edildi. Salep bitkisinin tozunun yoğurt, dondurma, pasta ve keklerin yapımında kullanılarak, uzun süre dayanmalarını sağladığı, farklı bir tat kazandırdığı belirtildi.

LAVANTA KOKACAK

Çayıralan ilçesinde pilot çalışması yapılan lavanta bitkisinin de son yıllarda aranan bir tıbbi aromatik bitki olduğunu kaydedildi. Lavanta yağının özellikle kozmetik sektöründe, süs bitkisi olarak kullanıldığı, bal üretiminde çok tercih edildiğinin altı çizildi. Çayıralan ilçesinde 74 bin fideyle başlanılan lavanta üretiminde de istenilen sonucun gözlemlendiği bildirildi. Çayıralan’da iki farklı türün dikiminin yapıldığına vurgu yapılacak, yağ verimi oldukça yüksek tiplerle üretime başlanıldığı, Çayıralan bölgesinin rakım olarak çok yüksek bir bölge olmasına rağmen kış sonrasında hayatta kalma oranlarının çok yüksek olduğu gözlemlendi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, 2016 yılında hayata geçirilen proje kapsamında Çayıralan ilçesinde kurulan bahçelere lavanta dikimi yaptı. Vali Yurtnaç, lavantanın ek gelir sağlayan bir ürün olarak değerlendirilmesi için üretiminin planlandığına vurgu yaparak, ‘Buğday Orta Anadolu’nun stratejik bir ürünü olsa da, lavanta ve salebi ek gelir getirici bir ürün haline getireceğiz’ dedi.