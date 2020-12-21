Marka tescili yapıldı

YOZGAT Bozok Üniversitesi bünyesinde, Kenevir yağı katkılı üretilen ‘YOBÜ Temizlik ve Kozmetik Ürünleri’ Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 10 yıl süre ile tescillendi. Son zamanlarda stratejik bir tarım ürünü olarak ülke gündeminde yer alan kenevirin üretiminin yaygınlaştırılması için ‘endüstriyel kenevir’ alanında ihtisaslaşan Yozgat Bozok Üniversitesi’nin, kenevirin ekonomiye kazandırılması noktasında yaptığı bilimsel çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Tescilin, Türk Patent Enstitüsü’nün marka tescil sınıflandırmasının 3. ve 5. maddesi kapsamında tescillendiği bildirildi. ‘YOBÜ Temizlik ve Kozmetik Ürünleri’ markasının mikrop öldürücü antiseptik ve dezenfektan içerikli temizlik ürünlerinden kozmetik, parfümeri, diş bakım ürünlerine, tıbbi malzemeler ve tıbbi amaçlı kimyasal ürünlerinden zararlı bitki ve hayvan imhasına kadar geniş yelpazede üretilerek birçok ürünle hayat bulacağı kaydedildi.

YOBÜ MARKALI ÜRÜN

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Laboratuvarlarında, Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Hazer öncülüğünde üretimi gerçekleştirilen kenevir yağı katkılı antibakteriyel köpük ve sıvı el sabunu geçtiğimiz Nisan ayında üretilerek, tanıtımı yapıldı. Özellikle Covit-19 virüsü ile mücadele kapsamında ortaya çıkan tablonun, temizlik malzemelerine ciddi rağbetin oluşmasına neden olduğu, marketlerde antibakteriyel sıvı sabun bulma noktasında ciddi sıkıntıların yaşandığı bir süreçte üniversite devreye girdi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘’Hem altyapısı itibariyle hem de öğretim üyesi kadrosu ile nitelikli bir yere sahip Kimya Bölümümüzde var olan potansiyeli harekete geçirmek istedik. Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri’nden Doç. Dr. Orhan Hazer hocamızın başkanlığında laboratuvarı 15 günde hazırlayıp, geçtiğimiz Nisan ayından itibaren de kozmetik ürünleri üretimine geçildi. Şimdi de bu ürünlerimizin üniversitemiz adına tescili yapıldı’’ dedi.