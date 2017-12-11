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-MARKA OLUYORUZ!

YOZGAT il merkezi ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi ve ilçelerinde bulunan mevcut kazan fabrikalarına bir yenisi Özbekistanlı firma ile eklenecek.

-MARKA OLUYORUZ!

YOZGAT il merkezi ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi ve ilçelerinde bulunan mevcut kazan fabrikalarına bir yenisi Özbekistanlı firma ile eklenecek.

11 Aralık 2017 Pazartesi 07:05
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-MARKA OLUYORUZ!

Kalorifer ve buhar kazanı üretiminde yurtiçi ve yurtdışı taleplerin önemli bölümünü karşılayan Yozgat’ta kazan fabrikaları, üretimleriyle dikkatleri üzerlerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ayın ilk günlerinde Yozgat Platformu Başkanı işadamı Kazım Ekinci ile birlikte Yozgat’a gelerek, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ile görüşen Özbekistan Cumhuriyeti Konut ve Toplum Hizmetleri Bakanı Muzaffar Salıev, kazan firmalarının yetkilisi ve mühendislerinden üretimleri hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen bu görüşmelerin ardından somut adımlarda atılmaya başlandı. İşadamı Kazım Ekinci, yapılan heyetler arası toplantılar sonunda Özbekistan kamu kuruluşu ile beraber Kazan ve Pompa üretim fabrikası kurulması hakkında ön anlaşma yapıldığını belirtti. Ekinci, Yozgat’ta faaliyetini sürdüren Özel Kazan firmasının ortaklığında yıllık 3 bin buhar ve ISI kazanı üretecek olan fabrikanın kurularak, Özbekistan’a yeni teknoloji transferinin Yozgat’tan yapılacağı bilgisini aktardı.

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