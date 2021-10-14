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MARiFET OKULLARI AÇILIYOR

Yozgat’ta İlim Yayma Cemiyeti tarafından açılacak Marifet Okullarında gençler hafta sonlarında hem ders çalışıp, eğitim görecekler hem de sosyal faaliyetlere katılarak stres atacaklar.

14 Ekim 2021 Perşembe 00:14
MARiFET OKULLARI AÇILIYOR

Yozgat İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, Yozgat’ta, gençlerin ahlaki, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan Marifet Okulu açılmasına yönelik hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Nurdoğdu, gençlere ailelerinin de desteklediği bir arkadaş çevresi oluşturarak, onlarla birlikte eğitim imkânı sağlanması hedeflendiğine vurgu yaptı, gençlerin önce kendi aralarında, sonra da diğer grup öğrencileriyle bir araya gelmelerinin sağlanacağını aktardı. Nurdoğdu, ‘’Birlikte hareket edebilmelerini sağlamak ve böylece aralarında birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını tesis etmek istenilen Marifet Okullarında kişiye duygu ve düşüncelerini ifade edebilme kabiliyeti kazandırarak gençlerin ilgi ve kabiliyetlerini geliştirmelerine yardımcı olacak imkân ve etkinlikler sunmak istiyoruz’’ dedi. Nurdoğan, İlim Yayma Cemiyeti bünyesinde kurulan Marifet Okullarında öğrencilerin kendilerini bulacağını aktardı, hafta sonları sabah 9.00’dan öğlen 13.00’a kadar Marifet Okullarından gençlerin eğitim alacaklarını dile getirdi. Nurdoğan, ‘’9-12 kişilik sınıflarda Orta Okul 5-6-7’nci sınıf öğrencileri Marifet Okullarında zaman geçirecekler. Sosyal faaliyetlerde bulunacaklar, sadece okul dersleri ile sınırlı olmayıp, spor faaliyetler, futbol, yüzme, okçuluk zeka oyunları, satranç, robotik kodlama eğitimleri de görecekler. Tamamen ücretsiz olan Marifet Okullarımıza veli isterse bağış yapabilecek. Ayrıca Rehber ve koordinatör öğretmenimiz gözetiminde kamplar düzenlenecek. Bu program 25 haftalık bir program. Her dönem kamplar olacak ve çocuklar il dışı kamplara gidecek’’ diye konuştu. 
MARİFET OKULU NEDİR?
Nurdoğdu, Marifet Okulu’nu ise, ‘’Ortaokul ve lise düzeyindeki gençlere yönelik yapılan eğitim çalışmalarının ortak adıdır. Ortaokul çalışması; 11-14 yaş arasındaki gençlere yönelik 9 -12 kişilik gruplar halinde uygun görülen mekânlarda iki yıl olarak devam eden, aşamalı bir eğitim programıdır. Lise çalışması; 14-18 yaş arasındaki gençlere yönelik 9 -12 kişilik gruplar halinde, rehberler eşliğinde sürdürülen ve iki yıl devam eden eğitim programıdır. Bu program ile gençlerimizin şahsiyet gelişimini desteklemek, kişisel, sosyal ve manevi gelişimlerine destek olmak amaçlanmaktadır. Program gençlerin yaparak, yaşayarak ve keyifli bir şekilde öğrenmesini esas almaktadır’’ diye özetledi.

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