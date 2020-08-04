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Manzara değişmedi

Yozgat'ta acemi kasaplar hastaneye koştu. Kurban Bayramının ilk gününde 47 acemi kasap, hastanelerde tedavi gördü.

04 Ağustos 2020 Salı 00:43
Manzara değişmedi

YOZGAT'ta, her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 47 kişi hastanelere giderek, tedavi gördü. Yozgat'ta Belediye tarafından belirlenen kurban kesim alanlarında kurban kesimlerine bayram namazının ardından saat 08.00'den itibaren başlanıldı. Hayvanların yatırılması ve kesilmesi sırasında el, kol ve bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan kişiler, Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisine başvurdu. Yaralıların büyük çoğunluğu ayakta tedavi edilirken, boynuz darbesiyle ayağından yaralanan bir kişi hastanede tedaviye alındı. Yozgat Şehir merkezinde bayramın ilk günü 47 kişinin hastaneye başvurduğu belirtildi.

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