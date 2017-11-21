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Mantarlı destek

AKDAĞMADENİ ilçesine bağlı Alicik köyünde yaşayan Zeynep İpeksoy, aldığı hibe ile kültür mantarı serası kurdu.

Mantarlı destek

AKDAĞMADENİ ilçesine bağlı Alicik köyünde yaşayan Zeynep İpeksoy, aldığı hibe ile kültür mantarı serası kurdu.

21 Kasım 2017 Salı 07:00
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Mantarlı destek

Ürettiği mantarların geliri ile ev ekonomisine katkı sağlayan İpeksoy, çocuklarının eğitimine de destek oluyor. Yozgat'ta kültür mantarı yetiştiriciliğiyle ilgili yaptıkları araştırmalar sonucu eşi ile birlikte genç çiftçi programına proje sunan Zeynep İpeksoy aldıkları 30 bin lira devlet hibesiyle evlerinin bahçesine kurdukları kültür mantarı serasında günde 100 kilo mantar üretiyorlar. Evli ve 3 çocuk annesi olan İpeksoy, "Devletimizin bize sunmuş olduğu fırsatlardan yararlanmak amacıyla genç çiftçi projesine başvurdum. Köyümde organik olarak hiçbir şekilde ilaç kullanmadan kültür mantarı üretiyoruz. Vatandaşlarda, toptancılarda bizlerden çok memnunlar" dedi.
Seralarından günlük 100 kilo civarı mantar elde ettiklerini söyleyen İpeksoy,"Şu anda 3'üncü hasadımızı yapıyoruz. İlk iki hasadımızdan güzel verim aldık 3'üncü hasadımız yeni çıkmaya başladı inşallah aynı verimi yine alacağız" şeklinde konuştu.
Mantar üretiminde ailesinin de kendisine yardım ettiğini söyleyen İpeksoy,"Şehir hayatını sevmediğim için köyde kalmayı istiyordum. Devletimiz de bize bu desteği verdi. Hem aile bütçeme katkım oluyor hem de çocuklarımın eğitimine, okul ihtiyaçlarına, giyimlerine katkı sağlıyorum" ifadelerine yer verdi.
Ürettikleri mantarları Akdağmadeni ve Yozgat pazarlarına satmak için götürdüklerini söyleyen İpeksoy, pazar sıkıntısı yaşadıklarını mantarın kilosunu 7 liraya sattıklarını mantarın pazar tezgahlarında ise 10 liradan satışa sunulduğunu aktardı.
 

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