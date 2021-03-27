Mantarlar gelişiyor

ÇANDIR ilçesinde belediye tarafından hazırlanan, Konya Ovası Projesi (KOP) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenen ‘Tüketen değil mantar üreten eller’ projesi kapsamında kurulan çadırlarda ilk mantarlar yetişmeye başladı. Çandır Kaymakamı Ramazan Cihangir, ilçede kurulan İstiridye Mantarı Mesleki Eğitim Çadırını ziyaret ederek, bilgi aldı. Çandır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortağı bulunduğu proje Çandır Belediyesi tarafından hazırlanarak, uygulamaya konuldu. KOP tarafından verilen 95 bin liralık mali destek ile ilçe merkezinde 100 metrekarelik mantar üretim çadırı kuruldu, 135 kursiyere mantar yetiştiriciliği kursu verildi. Çandır Belediyesi, ORAN tarafından verilecek bir milyon lira hibe desteği ile bin 100 metrekare alanda 11 mantar üretim çadırı daha kurmaya yönelik çalışma başlattı. Üretilen mantarların ilçe ekonomisine katkı sağlayacağı, ailelere de gelir kaynağı olacağı, istihdam yaratacağı kaydedildi.