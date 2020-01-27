Mantara hücum

Yurt genelinde bugüne kadar 384 hektar alanda doğal ve yapay trüf bahçeleri oluşturuldu. Bu bahçelerden birisinin de Çekerek ilçesinde kurulması ile Yozgat, trüf mantarı ile tanıştı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ilçede bulunan orman kaynaklarından çok yönlü ve sürdürülebilir şekilde faydalanmak için yürütülen çalışma kapsamında, dünyada ‘siyah elmas’ olarak adlandırılan, kilosu bin ile bin 500 lirayı bulan mevsimsel olarak 3 bin 500 Euro'ya kadar alıcı bulan trüf mantarı ormanı oluşturmak üzere dikimler yapıldığını söyledi. Başkan Çakır, İlçede oluşturacakları Trüf mantarı sahaları ile ülke ekonomisine katkı sağlanıp, orman köylüsüne alternatif gelir kaynağı oluşturulmasını hedeflediklerini bildirdi. Çakır, ‘’Dönümden 10 bin lira asgari gelir elde edilebilecek trüf mantarı ürünü alınabilmektedir. Kıraç topraklarda bu mantar çeşidi yetiştirilebilir. Ama sabır gerekiyor. Oman gerekli desteği vermektedir. Orköy kapsamında yüzde 65 destek veriliyor. Bunu ilçemiz köylerine anlatıp, ilçemizde mantar üretimini artırmak istiyoruz’’ dedi. Geçtiğimiz yıl itibarıyla doğadan trüf faydalanmasının 40 ton civarına ulaştığı, trüf mantarının günümüzde 200'e yakın ailenin geçim kaynağını oluşturduğu bildirildi. Bugüne kadar 32 bin trüf fidanının orman fidanlıklarında üretildiğinin altı çizildi.