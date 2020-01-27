Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
122142
ALTIN
302.080
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7691
EURO
6.5530

Mantara hücum

DÜNYANIN en değerli mantarı olan trüf mantarının yetişme alanlarını genişletmeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Mantara hücum

DÜNYANIN en değerli mantarı olan trüf mantarının yetişme alanlarını genişletmeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

27 Ocak 2020 Pazartesi 03:13
Mantara hücum

Yurt genelinde bugüne kadar 384 hektar alanda doğal ve yapay trüf bahçeleri oluşturuldu. Bu bahçelerden birisinin de Çekerek ilçesinde kurulması ile Yozgat, trüf mantarı ile tanıştı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ilçede bulunan orman kaynaklarından çok yönlü ve sürdürülebilir şekilde faydalanmak için yürütülen çalışma kapsamında, dünyada ‘siyah elmas’ olarak adlandırılan, kilosu bin ile bin 500 lirayı bulan mevsimsel olarak 3 bin 500 Euro'ya kadar alıcı bulan trüf mantarı ormanı oluşturmak üzere dikimler yapıldığını söyledi. Başkan Çakır, İlçede oluşturacakları Trüf mantarı sahaları ile ülke ekonomisine katkı sağlanıp, orman köylüsüne alternatif gelir kaynağı oluşturulmasını hedeflediklerini bildirdi. Çakır, ‘’Dönümden 10 bin lira asgari gelir elde edilebilecek trüf mantarı ürünü alınabilmektedir. Kıraç topraklarda bu mantar çeşidi yetiştirilebilir. Ama sabır gerekiyor. Oman gerekli desteği vermektedir. Orköy kapsamında yüzde 65 destek veriliyor. Bunu ilçemiz köylerine anlatıp, ilçemizde mantar üretimini artırmak istiyoruz’’ dedi. Geçtiğimiz yıl itibarıyla doğadan trüf faydalanmasının 40 ton civarına ulaştığı, trüf mantarının günümüzde 200'e yakın ailenin geçim kaynağını oluşturduğu bildirildi. Bugüne kadar 32 bin trüf fidanının orman fidanlıklarında üretildiğinin altı çizildi. 

Anahtar Kelimeler:
Mantara Hücum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GENÇLER SINIRLARI AŞTI
GENÇLER SINIRLARI AŞTI
GELENEK YAŞATILIYOR
GELENEK YAŞATILIYOR
HAYVANLARI SAHiPLENDi
HAYVANLARI SAHiPLENDi
Ekipler Deprem Bölgesine sevekildi
Ekipler Deprem Bölgesine sevekildi
Doğaya yem bırakıldı
Doğaya yem bırakıldı
MERKEZLER CIVIL CIVIL
MERKEZLER CIVIL CIVIL
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim