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Mantar yetiştiriyor

Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ahmet Doğan, salgın nedeniyle yüz yüze eğitime verilen arayı fırsata dönüştürerek memleketi Yozgat'ta arkadaşıyla birlikte istiridye mantarı üretimine başladı.

20 Haziran 2020 Cumartesi 01:21
Mantar yetiştiriyor

YENİ tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesi üzerine memleketi Çekerek ilçesine dönen üniversite öğrencisi, arkadaşıyla 20 yıldır kullanılmayan bir evde istiridye mantarı üretimine başladı. Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ahmet Doğan (21), eğitime ara verilmesi üzerine döndüğü ilçede, lise öğrencisi arkadaşı Süleyman Tümer ile boş zamanlarını değerlendirmek için arayışa başladı. Yaptığı araştırmada istiridye mantarı üretmenin hem karlı hem de kolay olduğunu öğrenen Doğan, arkadaşının dayısının ilçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki 20 yıldır kullanılmayan evini temizleyip, küçük tadilatlarla mantar üretimine hazır hale getirdi. Elektriği olmayan evin, elektrik problemini güneş panelleriyle çözen gençler, 1,5 ay önce ektikleri istiridye mantarının ilk hasadını yaptı. Doğan, salgın nedeniyle mart ayında okulların eğitime ara vermesi üzerine Kayseri'den Yozgat'ın Çekerek ilçesine dönüş yaptığını söyledi. Arkadaşıyla boş zamanlarını değerlendirmek için arayış içine girdiklerini dile getiren Doğan, "Aklımıza istiridye mantarı üretmek geldi. Bunun için de arkadaşımın dayısının 20 yıldır kullanılmayan evini seçtik. Evin tadilatını yapıp, içini temizledik. Mantar üretimine hazır hale getirdiğimiz evde çalışmalara başladık. Önce mantar için gerekli malzemeleri temin ettik. Tohumlarımızı yaklaşık 1,5 ay önce dezenfekte ederek plastik torbalara doldurduğumuz saman içerisine ektik. 25 gün kadar, 27-28 derece sıcaklıktaki odada beklettik. Ondan sonra nemli olan aşağı kısma indirdik. Burada da ışıklandırma sistemimiz kurduk. Burada elektriğimiz yoktu, güneş paneli getirdik. Suyumuz yok, 1,5 kilometre mesafeden su getiriyoruz. Suyu bazen motosiklet ile bazen de elimizde taşıyoruz. Başladığımız işi başardığımız için mutluyuz" dedi. (Ömer Ertuğrul) 

Son Güncelleme: 19.06.2020 17:24
Anahtar Kelimeler:
Mantar Yetiştiriyor
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