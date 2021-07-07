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Mantar yetiştirecekler

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan ve kadınların eğitim gördüğü Mantar Üretme tesislerinde yetiştirilen Kayın Mantarı pazara sunuluyor. Kadınlar öğretim görevlileri gözetiminde aldıkları eğitim çalışmasının ardından kendi tesislerinde üretim yapabilecek.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 00:42
Mantar yetiştirecekler

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde açılan kursta kadınlar, ‘Mantar yetiştiriciliği’ konusunda eğitim aldı. Dört gün süreli kursa 40 kadın üretici katıldı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yozgat İl temsilciliği tarafından düzenlenen kurs Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde gerçekleştirildi. KADEM Yozgat İl Temsilcisi Gülseren Canbolat Kandemir, mantar yetiştiriciliğinin sadece teorik bir bilgi olarak kalmaması gerektiğine işaret edip, alınan eğitimin uygulamaya konularak kadınların kendi işletmelerinde üretim yaparak, ekonomiye katkıda bulunmaları gerektiğinin altını çizdi. Kursiyer kadınlar, mantar yetiştiriciliği belgelerini de aldı. 

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Mantar Yetiştirecekler
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