Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95416
ALTIN
244.508
DOLAR
5.9430
STERLİN
7.7886
EURO
6.6810

MANTAR VE SALEP UYARISI

AKDAĞMADENİ ilçesi ormanlık alanda doğal olarak yetişen Göbelek Mantarı ve Salep bitkilerinin sökümlerinin tekniğine uygun olarak yapılmamasının yarattığı sorunlar konusunda bölge çiftçisi bilgilendirilip, uyarılarda bulunuldu.

MANTAR VE SALEP UYARISI

AKDAĞMADENİ ilçesi ormanlık alanda doğal olarak yetişen Göbelek Mantarı ve Salep bitkilerinin sökümlerinin tekniğine uygun olarak yapılmamasının yarattığı sorunlar konusunda bölge çiftçisi bilgilendirilip, uyarılarda bulunuldu.

02 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
20 Okunma
MANTAR VE SALEP UYARISI

Akdağmadeni İlçesinde yetişen kuzu göbeği mantarı ile salep bitkisi üretimi ve biyolojileri hakkında bölge çiftçisi ile muhtarlara yönelik eğitim verildi. Eğitim çalışmasında, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Başaran, Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Türkekul da hazır bulundu. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Özdemir, Akdağmadeni İlçesinde İlkbahar mevsimiyle birlikte ormanlarda doğada kendiliğinden yetişen, halk arasında ‘Göbelek’ olarak adlandırılan doğal mantar türü olan ‘Kuzu Göbeği’ mantarı sezonunda köylülere önemli ek gelir kaynağı olduğunu hatırlattı. Özdemir, ‘’İlkbahar mevsimiyle birlikte bol yağışların ardından belli bölgelerdeki ormanlık alanlarda görülen kuzugöbeği mantarını toplamak oldukça zor olduğundan ve az bulunduğundan dolayı fiyatı oldukça yüksektir. Ormanlık alanlarda yılın sadece Nisan-Mayıs ayları arasında görülen kuzugöbeği mantarının toplanma zamanının gelmesiyle birlikte Akdağmadeni ormanlarında göbelek toplanmaya başlanır. Göbelek genellikle çam ve kavak ağaçlarının dibinde nadiren de meşe ağaçlarının dibinde gurup halinde ya da tek olarak görülür. Köylüler tarafından toplanan göbelek yaş ya da kurutularak satılır. İlaç sanayinde kullanılan ve ihracatı yapılan göbelek hoş bir tat ve kokuya sahip olup geleneksel mutfakta lezzetiyle tercih edilirken zengin mutfaklarında özel menü olarak servis ediliyor. Yağmursuz havada çıkmayan göbeleğin nerelerde yetiştiğini çok iyi bilen köylüler göbeleğin gelecek yılda yetişmesi için köküyle birlikte sökmemeye özen göstermelidir’’ dedi. Tarım Müdürü Özdemir, İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük ormanını içinde barındıran Akdağmadeni ilçesinin bitki örtüsünün oldukça canlı olduğunu kaydetti. Özdemir, ‘’Orman içerisinde birçok tespit edilen bitkiler ormanlarımızın ne kadar zengin olduğunu göstermektedir. Akdağmadeni ormanlarında bol miktarda Salep bulunmaktadır. Burada üretilen salep, Türkiye’nin en kaliteli salepleri arasında yer almaktadır” diye konuştu. Yapılan eğitim ve sunumlarda bu ürünlerin ilçe ve bölge için ne kadar değerli olduğu, doğadaki sürdürülebilirliklerinin hayati önem taşıdığı anlatıldı. Çiftçilerin bu ürünleri toplarken gereken hassasiyeti göstermeleri istendi. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
MAZiDE KALDI!
MAZiDE KALDI!
Denetimler artırılıyor
Denetimler artırılıyor
KOP destek verecek
KOP destek verecek
Çekerek’e GES projesi
Çekerek’e GES projesi
Kayalar, Ankara’da ağırlandı
Kayalar, Ankara’da ağırlandı
Atatürk’ü andılar
Atatürk’ü andılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim