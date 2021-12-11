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MANTAR ÜRETiMiNE GEÇiLDi

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent Beldesi’nde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteği ile 5 bin 400 metrekarelik alanda kurulan mantar üretim tesisinde üretime geçildi.

11 Aralık 2021 Cumartesi 00:11
MANTAR ÜRETiMiNE GEÇiLDi

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilen mali destek ile 5 bin 400 metrekarelik tarım alanı üzerine geçen yıl kurulumuna başlanılan tesiste mantar üretimine geçildi. Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, genç girişimci Abdullah Öztürk tarafından kurulan tesisi ziyaret edip, üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. TKDK koordinesinde finanse edilen 1 Milyon 400 Bin liralık hibe desteği ile kurulan modern tesisin günlük 700 kilogram mantar üretim kapasitesine sahip olduğu bildirildi. Tesisin bin 200 Metrekaresinin kapalı alan olduğu, ilk etapta tesiste 7 kişinin istihdam edildiği bilgisi verildi. Üretilen mantarların Yozgat, Kayseri ve Nevşehir başta olmak üzere birçok ile sevk edileceği, tesiste 365 gün üretim yapılabileceğinin altı çizildi.

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