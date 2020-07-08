Mantar toprakta kaldı

Yozgat’ta her yıl Nisan-Haziran aylarında etkili olan yağmur sonrasında, ormanlık alanlarda kendiliğinden çıkan mantarları toplayan vatandaşlar bu yıl virüs nedeniyle sokağa çıkamadıklarını, bu nedenle de mantarları toplama imkanı bulamadıklarını söylediler. Mantar yönüyle çok verimli bir bölge olan Türkiye’nin ilk milli parkı çamlık ile birlikte diğer ormanlık alanlarda evlek, kuzu, yer yaran ve kanlıca başta olmak üzere doğada kendiliğinden yetişen birçok mantar türü bulunuyor. Vatandaşlar Haziran ayı içerisinde yağan yağışların ardından doğada hemen hemen her bölgede görülmeye başlanan mantarları toplamaya çalıştıklarına vurgu yaparak, ‘’Ancak, mantar çok ama önceki dönem yağışlardan kalma olduğu için birçoğu toprakta çürümüş. O nedenle toplama imkanı olmadı. Bulabildiklerimizle yetindik’’ diye konuştular. Topaç Köyünden İbrahim Yavuz, Milli Park Çamlıktan topladığı mantar ile şehir merkezinde gezinirken, dikkatleri üzerine topladı.