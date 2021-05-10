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Mantar satışları başladı

Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde kurulan tesislerde üretimi yapılan Kayın Mantarı satışlarına kampus alanı içerisindeki satış merkezinde satışa çıkartıldı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:41
Mantar satışları başladı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mantar Üretme Tesisinde yetiştirilen Kayın Mantarı 500 gramlık paketler halinde 15 liradan satışa sunuldu. Mantar satışlarının Ziraat Fakültesi’nin Erdoğan Akdağ Kampüs alanındaki satış mağazasından yapıldığı kaydedildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mantar Üretme Tesisleri 2017 yılında kurularak, Kayın Mantarı üretimine başladı. Gerek AR-GE ve gerekse pratiğe, üretime yönelik öğrenci ve üreticilere örnek olması açısından mantar tesisimiz ranza sistemi, otomatik nemlendirme ve havalandırma sistemi ile donatıldığı kaydedildi. Kayın Mantarı türlerinin, herkes tarafından kültür mantarı olarak bilinen beyaz şapkalı mantardan sonra en fazla üretilip, tüketilen mantar türü olduğu bildirildi. Yetiştiriciliğinin kültür mantarına nazaran daha kolay ve yatırım maliyetinin düşük olması nedeniyle bu mantarın yetiştiriciliğine olan ilginin de her geçen gün arttığına dikkat çekildi. Fakülte bünyesinde örnek Mantar Tesisinin kurulması ile birlikte öğrencilerin Kültür Mantarı dersini uygulamalı olarak görme şansını yakaladığı, ayrıca kayın mantarı yetiştirmek isteyen üreticilerin örnek tesisi görerek mantar yetiştiriciliği ile ilgili daha fazla bilgi alabildikleri bildirildi. 

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Mantar Satışları Başladı
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