TOKİ Şehit Adem Cankurtaran İlkokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ömer Ceviz ile Rehber Öğretmeni Uğur Orhan öncülüğünde hazırlanan programda öğrenciler önce Türk Bayrakları ile Afrin yazısı yazdılar. Daha sonra öğrenciler dualar okudular. Program istiklal Marşı’nın okunmasının ardından son buldu. Okul Müdürü İmdat İcik, program sonrasında yaptığı konuşmada, Suriye’de kahramanca çarpışan Mehmetçiklere manevi destek olmak amacıyla okullarında etkinlik düzenlediklerini söyledi. Şehitlerin ruhları için dualar okuduklarını dile getiren İcik, ‘’Hem çocuklarımıza farkındalık oluşturmak hem de milletimizin, devletimizin yanında olduğumuzu, bizim geleceğimiz için, milletimizin ve devletimizin geleceği, çocuklarımızın istikbali için Afrin’de kahramanca çarpışan askerlerimiz için bir şeyler yapmak istedik. Bunun içinde okulumuzda Türk Bayrakları ile Afrin yazısı yazdık. Kur’an-ı Kerim okuyup, dualar edip, mesajlar ileterek desteğimizi vermek istedik’’ dedi.