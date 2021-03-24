MANDA SÜTÜ MARKA OLACAK

YOZGAT’ta manda yetiştiriciliğini yaygınlaştırıp, artırmaya yönelik uygulamaya konulan, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından mali destek sağlanan ‘Mandacılık Yozgat’ta Marka Haline Geliyor’ adlı proje ile ilgili tesisleşme aşamasına gelindi. KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) kapsamında desteklenen, Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi öncülüğünde, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Yozgat Manda Üreticileri Birliği’nin proje ortağı olarak yer aldığı proje doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Proje Koordinatörü, Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Orhan Ermetin, 2018 yılında uygulamaya konulan projeyle, manda yetiştiriciliğinde verimlilik, süt hijyeni, kalitesini artırımına yönelik olarak, Yozgatlı kadınlara manda sütünden peynir yapımının uygulamalı olarak anlatıldığı eğitimlerin verildiğini, 30 üreticiye Süt Sağım Makinesi, 72 üreticiye de galvanizli süt güğümü proje kapsamında dağıtıldığını bildirdi. Ermetin, projenin ikinci ayağını oluşturan ‘Gıda Güvenliği için Yozgat’ta Manda Süt Ürünleri KOP İle Markalaşıyor’ projesinin de uygulamaya konulduğunu hatırlatarak, proje kapsamında tesisleşme çalışmalarıyla birlikte deneme üretimine de başlanıldığını kaydetti. Manda sütünden yoğurt, kaymak, tereyağı, mozerella peyniri gibi ürünlerin üretiminin yapılmasının planlandığına vurgu yapan Öğretim Üyesi Dr. Orhan Ermetin, üniversiten öncülüğünde, kamu ve üretici birliği işbirliği halinde Yozgat’ta elde edilen manda sütlerinin hijyenik şartlarda üretilip, bir marka altında tüketiciye ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. Proje sayesinde manda üreticileri sütlerini değerlendirebileceklerini dile getiren Ermetin, ‘’Tüketiciler ise hijyenik şartlarda üretilmiş ve paketlenmiş sağlıklı manda süt ürünlerine ulaşabileceklerdir. Proje kapsamında teknik geziler, eğitimler ve makinaların alımı yapılmıştır. Süt ürünleri işleme tesisinin kurum aşaması tamamlanmış, Tarım ve Orman Bakanlığından üretim izni alınmıştır. Marka ve etiket çalışmaları devam etmekte olup deneme üretimleri başarı ile devam etmektedir. Tesis açılışının en kısa sürede yapılması planlanmaktadır” dedi.

DESTEK BEKLİYORLAR

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen proje ile Yozgat’ta ilk defa manda sütü ürünlerinin hijyenik şartlar altında üretilerek, tüketiciye bir marka güvencesi altında sunulacağını bildiren proje ortaklarından Yozgat Damızlık Manda Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Selvi, Yozgat’ın kendine ait bir markasının olması için çalıştıklarını anlattı. Projenin gelişmesi için desteğe ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Selvi, ‘’Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse ile görüşmeler yaptık, destek istedik. Yozgat Belediyesinden en azından bize bir yer vermesini talep ettik, bekliyoruz. Bizim yaptığımız bu projeyi Kayseri, Sivas, Çorum gibi komşu illerimizde yaptı. Oralar da irtibat halindeyiz. Komşu illerimizin valilikleri, belediyeleri bu projeye sahip çıktılar ve ciddi katkılar sağladılar. Biz de Yozgat’ta manda sütünde elde edeceğimiz ürünler ile markalaşmak istiyorsak yöneticilerimizin bize sahip çıkmaları gerekiyor. Bu iş maliyetli bir iş, biz elimizden geldiği kadar yapmaya gayret gösteriyoruz ancak markalaşmak için destek şart’’ diye konuştu.

•İHSAN ÇELİKKAYA•