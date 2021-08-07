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Manavgat’a Şeker desteği

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Aladağlar Milli Parkı’nda meydana gelen ve Kapuzbaşı Mahallesi'ne de sıçrayan yangın nedeniyle başlatılan yangınla mücadele çalışmalarına destek veren Kayseri Şeker İtfaiye Teşkilatı, şimdi de Manavgat için seferber oldu.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 00:20
Manavgat’a Şeker desteği

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmaları için tüm ülke tek yürek olurken Kayseri Şeker İtfaiye Teşkilatı da Manavgat’a gidip yangınla canla başla mücadele etmeye devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek yangınları kontrol altına almaya çalışan itfaiye teşkilatları, ormancılar ve gönüllülerden oluşan ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da yangından etkilenen tüm canlıların yaralarını sarmaya devam ediyorlar. Kayseri Şeker İtfaiye Teşkilatı da, söndürme çalışmalarına katılan diğer itfaiye erlerine su arazözleri ile su takviyesi yaparak, yangının kontrol altına alınmasında önemli bir vazifeyi yerine getirmiş oluyorlar. Konu ile ilgili açıklama yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay: “Türkiye tarihinin en büyük yangın felaketini yaşıyoruz, bu zor günlerde biz de Kayseri Şeker olarak dün olduğu gibi bugün de üzerimize düşeni yaparak önce Yahyalı Aladağlar Milli Parkı’na ardından Manavgat’a Kayseri Şeker İtfaiye Teşkilatımızı uğurladık. Türkiye’mizin ciğerleri olan ormanlarımızı korumak ve yeniden yeşertmek hepimizin görevidir. Bu çerçevede biz de Kayseri Şeker olarak gereken destekleri vereceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet diliyor, yangın zedelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” İfadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Manavgat’a Şeker Desteği
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