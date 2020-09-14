Manavcıları uyardı

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, İlçede faaliyet gösteren manav işletmecileri ile bir araya gelerek, sorunlarını ve taleplerini dindikten sonra çeşitli uyarılarda bulundu. Başkan Ekinci, görüşmede kaldırım işgallerinin önüne geçilmesi, vatandaşların hareket alanlarının sınırlanmaması gerektiğini dile getirdi. Ekinci, ‘’Sorgun esnafıyla, belediyesiyle, memuruyla, emeklisiyle genci ve yaşlısıyla bir bütündür. Sorgun'u hep birlikte güzelleştireceğiz. Kaldırımlarımızı genişlettik ki hemşerilerimiz rahat yürüsünler, bebek arabasıyla geçmek kolaylaşsın. Nasıl ki yollar araçlara aitse kaldırımlarda insanlara ait bu düşünce ile hareket edelim’’ dedi. Başkan Ekinci, Sorgun'un çehresini değiştirmek için gece gündüz ekibiyle birlikte çalıştıklarına vurgu yaparak, ‘’Sizlerden de bu değişime ayak uydurmanızı bekliyoruz. Boş kasaları kaldırımda görmek, ürünlerin dışarıda satışını görmek kimseye cazip gelmiyor. Bu konuda zabıtalarımız sürekli denetimlerde bulunacak ve sizlerden de değişen ve gelişen Sorgun'a yakışacak şekilde esnaflık yapmanızı bekliyorum" diye konuştu.