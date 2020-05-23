Mama yardımı

YENİFAKILI ilçesinde, sokak hayvanlarına gönüllü olarak bakan kadına belediye destek verdi. İlçede yaşayan Fatma Türkan isimli kadın, sokak hayvanlarına gönüllü olarak imkanları ölçüsünde bakmaya çalıştığı bildirildi. Yenifakılı Belediyesi, sokak hayvanlarına bakan kadına destek amacıyla Mama yardımında bulundu.

ÇANDIR Kaymakamlığı, Çandır Belediyesi ile birlikte sahipsiz sokak hayvanları aç kalmaması için ilçenin muhtelif yerlerine yemlik ve mama bıraktırdı. Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, Kaymakam Murat Yayabaşı ile birlikte görev yapan Turgay Gülcan ile Zabıta Memurumuz Mustafa Meral'a teşekkür etti.