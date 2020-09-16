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MALZEMELER HAZIR

Yozgat Gençlik Merkezi tarafından yapılan sınav sonrasında toplanan kalem setleri, köy okullarındaki çocuklara dağıtılmak üzere hazır hale getirildi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 00:17
MALZEMELER HAZIR

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından, gerçekleştirilen KPSS sonrası toplanan kalem setleri, yine gönüllü gençler tarafından köy okullarındaki çocuklara ulaştırılmak üzere tasnifi yapıldı. Yozgat Gençlik Merkezi ‘Genç Dönüşüm’ projesi kapsamında köy okullarına dağıtılmak üzere yapılan sınavında kullanılan kalem, silgi ve kalemtraş setlerini topladı. Sınavlarda kullanılan kırtasiye malzemeleri Yozgat Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri tarafından açılan stantlarla toplandıktan sonra merkeze getirildi. Gençler, kalem, silgi ve kalemtraş setlerini değerlendirip, kullanılabilecek olanları yeniden paketledi. Okulların açılmasıyla birlikte hazırlanan setlerin köy okullarına götürülerek, dağıtımını yapacakları kaydedildi. 

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